İsrail Ordusu Gazze'de Bir Esir Askerin Cenazesine Ulaştı

Güncel

İsrail ordusu, Gazze'de bir esir askerin daha cenazesine ulaştığını açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esir askerin cenazesine ulaşılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli esir askerin cansız bedeninin İsrail'e getirildiği ancak ailesinin isteği üzerine isminin açıklanmadığı bildirildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) birliklerinin esir askerin cenazesine ulaştığı belirtildi.

Gazze'de halen 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.