İsrail Ordusu, Gazze'de Saldırı Öncesi Tahliye İstedi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bölgelere saldırı başlatacağını duyurarak buradaki Filistinlerden bir kez daha göç etmelerini istedi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Paylaşımında Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki bazı bölgeleri içeren bir harita yayımlayan Adraee, haritada işaretli olan bölge sakinlerinden bulundukları yerleri acilen tahliye etmelerini istedi.

Filistinli grupların söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlediğini savunan Adraee, İsrail ordusunun bu bölgeye saldırı başlatacağını belirterek, bölge sakinlerine "güvenli" olduğunu ileri sürdüğü yerlere gitmeleri çağrısında bulundu.