İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: En Az 7 Ölü - Son Dakika
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İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: En Az 7 Ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda onlarca kişi de yaralandı. Bu, son dönemde İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği üçüncü saldırı oldu. Daha önceki saldırılarda toplamda 43 kişi ölmüş, 915 kişi yaralanmıştı.

23.03.2024 16:35  Güncelleme: 16:37
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında en az 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzey kesimindeki Gazze kenti merkezinde bulunan Kuveyt Kavşağı'nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere topçu atışıyla saldırı düzenledi.

Onlarca kişinin bulunduğu noktaya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusu, 19 Mart'ta da Kuveyt Kavşağı'nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart'ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat'ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlilere yapılan saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: En Az 7 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail Ordusu Gazze'de Yardım Bekleyen Filistinlilere Saldırdı: En Az 7 Ölü - Son Dakika
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