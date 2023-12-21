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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 8'inin de ağır yaralandığını açıkladı. Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı, 137'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 469'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 3 askerini daha kaybetti
21.12.2023 - 08:51,  Güncelleme: 08:52
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 8'inin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 931 Taburu Nahal Tugayından Çavuş Lavi Ghasi'nin (19) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Gefen Taburundan Teğmen Yaacov Elian (20) ile aynı taburdan Teğmen Omri Shwartz'ın (21) Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu açıklamasında, Gazze'deki çatışmalarda 8 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Böylece, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı, 137'si Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 469'a yükseldi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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