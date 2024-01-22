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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayını kaybetti - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda 3 subayını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi, Binbaşı Eli Levy ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito isimli 3 subayının öldüğünü açıkladı. Bu son kayıpla birlikte, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı tarihten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 535'e yükseldi. Ordunun Kfir Tugayı'nın Han Yunus kentinden çekildiği ve başka birliklerin görevlendirildiği daha önce duyurulmuştu.

İsrail ordusu, Gazze\'deki çatışmalarda 3 subayını kaybetti
22.01.2024 - 23:09,
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 subayının öldürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Binbaşı David Nati Al-Fasi (27), Binbaşı Eli Levy (24) ve Yüzbaşı Eyal Mforach Toito (22) isimli 3 subayın öldüğü açıklandı.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 200'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 535'e yükseldi.

Ordudan daha önce yapılan yazılı açıklamada da orduya bağlı Kfir Tugayı'nın, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekildiği ve yerine başka birliklerin getirildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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