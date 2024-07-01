İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü, bir askerin de ağır şekilde yaralandığını bildirdi. 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 671'e yükseldi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası en az 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

01.07.2024 15:47
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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldüğünü, bir askerinin de ağır şekilde yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Nahal Tugayı 931. Taburu'ndan 21 yaşındaki Çavuş Ori Itzchak Hadad'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Hadad'ın öldüğü olayda Nahal Tugayı'ndan başka bir askerin de ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 317'si Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 671'e yükseldi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü - Son Dakika
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