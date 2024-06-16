İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerin sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze'deki çatışmalarda yaralanan askerlerin sayısı artıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda yaralanan bir askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 10 Haziran'da yaşanan çatışmalarda yaralanan Givati Tugayı'ndan 19 yaşındaki Çavuş Yair Roitman'ın ölümüyle birlikte, İsrailli askerlerin ölü sayısı 659'a yükseldi. Ayrıca, saldırılarda 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

16.06.2024 02:07
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaralanan bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun yazılı açıklamasında, 10 Haziran'da Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan Givati ??Tugayından 19 yaşındaki Çavuş Yair Roitman'ın yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre de Roitman'ın Filistinli direnişçilerin 10 Haziran'da Refah kentinde İsrail askerlerinin konuşlandığı bir binayı bombalaması sırasında yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde yaşanan çatışmalarda 8 askerinin daha öldüğünü duyurmuştu.

Böylelikle, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker sayısı 307'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 659'a yükseldi.

Saldırılarda ayrıca 1936'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 835 İsrail askeri de yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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