İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğünü bildirdi - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 2 askerin öldüğünü bildirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'nde 2 askerin öldüğünü bildirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 2 askerin öldüğünü ve 7 askerin yaralandığını açıkladı. Bomba düzeneğinin patlaması sonucu Ez-Zeytun Mahallesi'nde kayıp verildi. Bu son olayla birlikte Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı tarihten bu yana 582 İsrail askeri öldü, 2 bin 988'i yaralandı.

28.02.2024 09:35
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 7 askerinin yaralandığını bildirdi.

İsrail devlet televizyonunda yayınlanan ordu açıklamasında, Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Ez-Zeytun Mahallesi'nde bomba düzeneğinin patlaması sonucu kayıp verildiği ifade edildi.

Olayda Binbaşı Iftah Shahar ve Yüzbaşı Itai Seif'in öldüğü, 7 askerin de ağır şekilde yaralandığı kaydedildi.

Buna göre Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 242'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 582 İsrail askeri öldü, 2 bin 988'i yaralandı.

İsrail ordusu, dün de Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 13 askerinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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