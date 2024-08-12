İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir asker daha öldü - Son Dakika
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir asker daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 690'a yükseldiğini açıkladı.

12.08.2024 10:44
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 690'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 101. Taburdan 19 yaşındaki Omer Ginzberg adlı askerin dün Gazze'nin güneyinde çıkan çatışmada öldüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 330'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 690 askerin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yaralanan askerlerin sayısı ise 2 bin 202'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 4 bin 306 olarak açıklandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana ölü ve yaralı sayısına dair gerçek verileri gizlemekle eleştiriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir asker daha öldü - Son Dakika

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