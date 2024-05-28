İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Refah kentine doğru ilerliyor

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GAZZE, 28 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusu Salı günü Filistinli militanlarla çatışarak Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin merkezine doğru ilerlemeye başladı.

Xinhua'ya açıklama yapan Filistinli güvenlik kaynakları, kara harekatını destekleyen yoğun top ateşi ve hava saldırıları eşliğinde İsrail tankları ve ordu kuvvetlerinin kent merkezine ulaştığını bildirdi.

Filistinli görgü tanıkları ise İsrailli bir grup askerin Refah'ın batısına doğru yürüdüğünü ve girdikleri bölgelerde hareket eden herkesi hedef aldıklarını aktardı.