İsrail Ordusu, Gazze Şeridi\'nde Filistinlilere Top Atışlarıyla Saldırdı

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıkan yüzlerce Filistinlinin İsrail ordusunun top atışlarına maruz kalması sonucu, biri kadın 5 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.
İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evlerine dönmek için yola çıkan Filistinlileri hedef aldı.
Reşid Caddesi boyunca yürüyen yüzlerce Filistinli, İsrail'in saldırılarına maruz kaldı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, geri dönmeye çalışan Filistinli sivillerden biri kadın 5 kişi hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.
Görgü tanıklarına göre İsrail ordusunun uyarıları ve saldırılarına rağmen bazı aileler, Gazze Vadisi Köprüsü'nde bekliyor.
"Kuzeye dönüşe izin vermeyeceğiz"
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşüne izin verdiği yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu" söyledi.
Adraee, "Gazze'nin kuzeyi henüz bir savaş alanı, bölgeye geri dönüşe izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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