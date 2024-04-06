İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin ağır yaralandığı bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde görev yapan 401. Tugay 46. Bölük askerlerinden ikisinin ağır yaralandığı ve tedavi için bölgeden tahliye edildiği belirtildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan asker sayısının 1552'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 3 bin 193'e yükseldiği aktarıldı.
İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 137 Filistinli öldürüldü, 75 bin 815 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 256'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 600 askerinin öldüğünü duyurdu.
Son Dakika › Güncel › İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin ağır yaralandığını bildirdi - Son Dakika
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk oluştururken trafik ekipleri denetim gerçekleştirdi. İnegöl'de trafik ekipleri, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetim yaptı. Vatandaşların bayram tatilinde güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak için İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, yolculara kemer kullanmaları konusunda uyarı yapıldı.
Siirt'te sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde performans sergiledi. Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın koreografisini tasarladığı gösteride 8 dansçı, izleyicilere görsel bir şölen sundu.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Mondihome Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?