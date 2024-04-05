İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde kaçırılmaya çalışılan İsrailli kadının öldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne kaçırılmaya çalışılan İsrailli kadının büyük olasılıkla helikopterden açılan ateş sonucu öldüğünü bildirdi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu, 7 Ekim'de öldürülen Efrat Katz'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın sonucunu ailesiyle paylaştı.

Soruşturma sonucunda, İsrail ordusuna ait bir helikopterin 7 Ekim'de içinde çok sayıda Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyesinin olduğu bir aracı hedef aldığı belirtildi.

Vurulan araçta Kassam Tugayları üyelerinin yanı sıra İsrailli esirlerin de bulunduğu, görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kameralarıyla ortaya çıkmıştı.

Aileye gönderilen açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında araçtaki çok sayıda Kassam Tugayları üyesinin yanı sıra "görünüşe göre Katz'ın da öldürüldüğü" ifade edildi.

Katz'ın cesedi saldırıdan günler sonra bölgede bulunmuştu.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolü

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle alakalı soruşturma başlattığı belirtilmişti.