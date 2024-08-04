İsrail ordusu güvenlik uyarısında değişiklik olmadığını duyurdu

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İsrail ordusu vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarısında değişiklik olmadığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, güvenlikle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Hagari, şu ana kadar vatandaşlara yapılan güvenlik uyarısında bir değişiklik olmadığını ve tüm cephelerde teyakkuz halinde olduklarını dile getirdi.

Hagari ayrıca, Lübnan'da Hizbullah'a karşı kapsamlı planlar hazırlandığını ifade etti.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, acil durumlarda cep telefonları üzerinden çalışacak yeni bir uyarı sisteminin devreye sokulduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Kişisel Mesaj" adını taşıyan yeni sistemin, tehdit altındaki bölgelerdeki insanların, herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan doğrudan cep telefonlarına uyarı mesajı almalarına olanak sağlayacağı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.