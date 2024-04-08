Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus kentindeki cadde ve sokaklardan onlarca ceset toplandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusu tarafından öldürülerek cadde ve sokaklarda bırakılan cesetler Refah kenti ve Deyr el-Belah bölgesindeki hastanelere kaldırıldı.
İsrail ordusunun çekilmesinden sonra Han Yunus kentinin farklı noktalarından 56 Filistinlinin naaşı toplandı.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus'ta öldürerek cadde ve sokaklarda bıraktığı cansız bedenlerden bazılarının çürümeye yüz tuttuğunu belirtti.
İsrail ordusunun çekilmesinden sonra caddelerden toplanan cesetlerin bazılarının sokak hayvanları tarafından parçalandığına işaret eden görgü tanıkları, Filistinlilere ait bazı cesetlerin ise İsrail tankları altında ezildiğini aktardı.
Han Yunus kentinde İsrail'in çekilmesinin ardından toplanan cesetlere ilişkin Filistin makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.
Açıklamada, Han Yunus'taki saldırıyı yürüten 98. Komando Tümeninin bölgedeki görevini tamamladığı ve önceki gece buradan tamamen çekildiği, sadece Nahal Tugayının Gazze Şeridi'nde kalmaya devam edeceği aktarılmıştı.
İsrail ve uluslararası medyada, bu adımın, ateşkesin ve esir değişimi anlaşmasının imzalanması konusunda ABD'nin baskısı sonucu atıldığına ilişkin haberler yer almıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu Han Yunus'ta Onlarca Ceset Bıraktı - Son Dakika
MÜSİAD Malatya Şubesi, Türk Kızılay Derneği, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak hazırlanan yardım kolileri Gazze'ye gönderildi. MARIN adlı gemiye yüklenen 2 bin 737 tonluk insani yardım malzemeleri, Gazze'ye gönderilen en büyük yardım oldu. MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Alçin, yardımların devam edeceğini belirterek, Filistinlilere ulaşan yardım kolileri için teşekkürlerini iletti.
AK Parti'den Gümüşova Belediye Başkanı seçilen Kenan Sübekçi, mazbatasını alarak görevine başladı. Sübekçi, Muharrem Tozan'dan görevi devraldı. Törene AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer katıldı.
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi ile olaya müdahale eden bir uzman çavuş yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, mahallede güvenlik önlemi alındı.
Sakarya'nın Adapazarı, Erenler, Ferizli ve Akyazı ilçe belediyeleri, yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşan belediye başkanları, hedeflerini ve çalışmalarını anlattı.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Trabzonspor ile oynayacakları maça ilişkin 'Güçlü bir takımla mücadele etmek için gideceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor' dedi. Uygun, seyircisiz oynamanın avantaj olduğunu belirtti ve Trabzon'da ki seyircisiz maçın avantajını kullanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Giresunspor, evinde konuk ettiği Tuzlaspor'a 3-0 yenildi. Tuzlaspor'un gollerini Luka Stankovski, Enishan Ceylan (kendi kalesine) ve William Togui attı. Tuzlaspor'da Sadık Baş kırmızı kart gördü.
Sizin düşünceleriniz neler ?