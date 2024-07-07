İsrail Ordusu, Hannibal Protokolü'nü Uyguladı

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İsrail ordusunun 7 Ekim saldırıları sırasında İsrailli esirleri de öldürmeyi öngören "Hannibal Protokolü"nü İsrail ordusu noktaları ve Gazze sınırında uyguladığı belirtildi.

İsrailli Haaretz gazetesinin elde ettiği belge ve ordu yetkililerinin açıklamalarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu 7 Ekim'de esir siviller ve askerleri hedef aldı.

İsrail ordusu iletişim ağında 7 Ekim günü saat 11.22'de "Gazze'ye tek bir aracın bile dönemeyeceği" emri verilirken, üst düzey bir ordu yetkilisi de "Hannibal Protokolü"nün uygulandığını doğruladı.

"Kabuslarımızda bile böylesine bir saldırı için planımız yoktu" ifadelerini kullanan ordu yetkilisi, 7 Ekim'de kaç kişinin kaçırıldığı ve İsrail ordu güçlerinin nerede olduğu hakkında kimsenin fikri olmadığını söyledi.

Ordu yetkilisi, uygulanan "Hannibal Protokolü"ne ilişkin "Doğrulanmış herhangi bir bilgi olmadan alınan kararlarla çılgın bir histeri vardı." ifadelerini kullandı.

Erez (Beyt Hanun) Sınır Kapısı'nda 7 Ekim sabahında İsrailli askerlerin kaçırıldığının bildirilmesi üzerine defalarca insansız hava aracıyla sınır geçişine ve askeri noktaya saldırı yapılması talimatı verildi.

Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, 7 Ekim sabahı "Hannibal Protokolü" Reim ve Nahal Oz askeri noktasında da yaşandı. İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili ise "Böyle bir kararı alanlar, bölgedeki askerlerimizin vurulabileceğini biliyordu." dedi.

İsrail ordusu askeri noktalarda "Hannibal Protokolü" uygulanması emrinin yanı sıra bölgedeki İsrail askerleri ve esirler hakkında tam bir bilgi olmaksızın Gazze Şeridi'ne doğru havan topu saldırısı emri de verdi.

İsrail ordusundan bir kaynak ise 7 Ekim sabahı Gazze'ye giden araçlarda İsrailli esirlerin olabileceğinin bilindiğini belirterek, "Net bir talimat olduğunu söyleyemem ama hiçbir aracın Gazze'ye dönmesine izin vermemenin ne demek olduğunu (Hannibal Protokolü) herkes biliyordu." diye konuştu.

İsrail'in kendi vatandaşlarını öldürdüğü Hannibal Protokolü

Kurulduğu günden bu yana rehine krizleriyle boğuşmak zorunda kalan İsrail, bu durumun kendisine son derece büyük bedeller ödettiğini düşünerek 1986 yılında bir protokol hazırlamıştı.

Rehinelerin kurtarılma imkanı yoksa onları alanlarla birlikte ortadan kaldırılmasını öngören Hannibal Protokolü, yaklaşık 20 sene gizlenmişti. 2003'te İsrailli doktor Avner Shiftan tarafından öğrenilen protokol, Haaretz gazetesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'teki saldırılarda sivil ölümlerin araştırılması sırasında, görgü tanıklarının şahitliği ve bölgede ağır ateşli silahların kullanılması üzerine Hannibal Protokolü'nün uygulandığı iddiaları gündeme gelmişti.

Yakınlarını Nova Müzik Festivali'nde kaybedenler 2 Ocak'ta İsrail güçlerinin "sorumluluğunun araştırılması" hakkında ihmal davası açarken, Be'eri yerleşim biriminde ölenlerin aileleri 6 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye, olayın kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulmasını isteyen bir mektup göndermişti.

İsrail medyasında, 7 Ekim saldırısı sırasında, İsrail ordusunun esirleri de öldürmeyi öngören Hannibal Protokolü'nü uyguladığı haberleri yer almış, olayla ilgili soruşturma açılması çağrıları yapılmıştı.

İsrail ordusunun 6 Şubat'ta, orduya ait tankın 7 Ekim günü Yahudi yerleşim birimindeki bir evi bombalaması sonucu İsrailli 12 esirin ölmesiyle ilgili soruşturma başlattığı belirtilmişti.