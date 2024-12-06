İsrail Ordusu Hastaneye Baskın Düzenledi

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesine baskın düzenleyerek hasta ve sağlık personelini dışarı sürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesine baskın yaptığı belirtildi.

Askerlerin Kemal Advan Hastanesinde yatan hastalar ile sağlık personelini dışarı attığı aktarılan haberde, hastane içinde bulunan Filistinlilerin çoğunu da alıkoyduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin ayrıca hastane yakınındaki bazı binaları yerle bir ettiği bilgisinin paylaşıldığı haberde, söz konusu binaların patlayıcılarla havaya uçurulması sonucu can kayıplarının yaşandığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 3 Aralık'ta "Quadcopter" tipi dronlarla hastanenin avlusunu bombalaması sonucu sağlık personelinden 3 kişi yaralanmıştı.

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, saldırı üzerine yaptığı açıklamada, İsrail'in gün içerisinde hastaneyi 5 kez bombaladığını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana hastaneleri bombalaması, sağlık ekipleri ve ambulansları hedef almasının yanı sıra uygulanan sıkı kuşatma, sınır kapılarının kapatılması, gerekli sağlık malzemelerinin olmaması ve hastaların tedavi için bölgeden çıkışlarının engellenmesi sonucu Gazze Şeridi'ndeki sağlık şartlarının "felaket" seviyeye ulaştığı kaydediliyor.