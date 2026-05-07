İsrail Ordusu, Hizbullah Dronlarına Karşı Ekip Kurdu

07.05.2026 18:40
İsrail ordusu, Hizbullah'ın FPV dronlarına karşı çözüm bulmak için tuğgeneral önderliğinde ekip kurdu.

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın fiber optik bağlantılı dronlarla yaptığı gözetleme ve saldırılarına çözüm bulmak için ekip kurduğu ve başına tuğgeneral rütbesinde bir komutan atadığı bildirildi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, tuğgeneral rütbesindeki komutanın emrinde, elektronik ve tespit edilemeyen fiber optik kablolarla yönlendirilen FPV donlara çözüm bulmak için subayların çalıştığı belirtildi.

Haberde, fiber optik bağlantılı FPV dronlara karşı koymak için İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki birliklerin bulunduğu karakollar ve askeri araçları ağlarla korumaya çalıştığı aktarıldı.

Dronların tespit edilmesi için mobil radarların Lübnan'ın güneyine konuşlandırıldığı belirtilen haberde, İsrail ordusunun kısa mesafe av tüfekleri, havada dağılan özel mühimmat ve otomatik taretler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemler üzerinde çalıştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun fiber optik bağlantılı dronlar için diğer teknolojik çözümleri de araştırdığı ve uluslararası ortaklarla işbirliği yaptığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki işgalinin başlangıcından bu yana çok sayıda İsrail askeri dron saldırıları sonucu yaralandı.

İsrail ordusundaki pek çok yetkili, ordunun Hizbullah'ın bu denli kapsamlı saldırı dronu kullanımına karşı hazırlıksız olduğunu kabul ediyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

