İsrail Ordusu, Hizbullah Lideri İddasını Reddetti - Son Dakika
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İsrail Ordusu, Hizbullah Lideri İddasını Reddetti

İsrail, Başbakan Netanyahu'nun Hizbullah lideri Safiyuddin'in öldürüldüğünü doğrulamadı.

08.10.2024 23:56
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İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki saldırıda öldürüldüğü yönündeki iddiasını doğrulamadı.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Netanyahu'nun Safiyuddin'i öldürdükleri yönündeki açıklaması sorulan Hagari, İsrail Başbakanının iddiasını doğrulamadı.

Hagari, 3 Ekim'de Beyrut'a düzenledikleri saldırıda Hizbullah'ın "istihbarat merkezini vurduklarını ve Safiyuddin'in de bombalanan yerde olduğunu" iddia etti.

Sözcü, saldırının sonuçlarının araştırılmaya devam ettiğini belirtmekle yetindi.

Netanyahu, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Nasrallah'ın muhtemel halefi olarak gösterilen Safiyuddin'i öldürdüklerini iddia etmişti.

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz açıklamasa da Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Hizbullah Lideri İddasını Reddetti - Son Dakika

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