İsrail Ordusu, İran\'ın Şam\'daki Konsolosluk Binasına Saldırı Sonrası Askerlerin Ev İzinlerini İptal Etti

Workup4Future Demo Day ile tamamlandı

Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.