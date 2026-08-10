İsrail Ordusu Lübnan\'a Girdi

ZEVTAR EL-GARBİYE, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail ordusuna bağlı bir askeri birliğin çok sayıda araç ve bir buldozer eşliğinde Lübnan'ın güneyindeki Zevtar el-Garbiye kasabasına girdiği, kasaba meydanına yaklaşık 100 metre mesafede bir toprak set inşa ettiği bildirildi.

Lübnan ordusu, haziran ayı sonunda imzalanan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşması kapsamındaki pilot bölge düzenlemeleri doğrultusunda 21 Temmuz'da kasabaya konuşlanmıştı.

İsrail ordusunun kasabada varlığını devam ettirmeye yönelik adımı nedeniyle bölgede gerginlik devam ediyor.