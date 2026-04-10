İsrail Ordusu Lübnan'a Saldırıları Sürdürüyor

10.04.2026 17:56
İsrail, ABD-Iran ateşkesi dışında kalarak Lübnan'daki saldırılarına devam ediyor, 1888 can kaybı var.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese dahil olmadığını ileri sürerek, hedef almayı sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde beş tümeninin eşzamanlı saldırılarına devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yönelik kara ve başkent Beyrut dahil ülke genelinde düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 1400'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğü iddiasına da yer verilen açıklamada, ölen Hizbullah mensuplarının yüzlercesinin Rıdvan Gücü'nden olduğu savunuldu.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyine kara saldırılarında 4 bin 300 civarında Hizbullah altyapısının imha edildiği ve binden fazla silahın ele geçirildiği ileri sürüldü.

İsrail ordusunun 162, 146, 98, 91 ve 36'ıncı tümenlerinin, Lübnan'ın güneyinde eşzamanlı kara saldırılarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının ise son 24 saatte bölgede 120 Hizbullah mevzisini hava saldırılarıyla hedef aldığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda en az 1888 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
