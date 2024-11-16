İsrail ordusu, karadan ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da bir askerinin daha öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde dün yaşanan çatışmalarda çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da ise 1 İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda öldüğünü açıklamıştı.
İsrail makamları, Lübnan'daki çatışmalarda kaç askerinin öldüğüne dair veri yayınlamıyor.
İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.
Son Dakika › Güncel › İsrail Ordusu Lübnan'da Bir Askerini Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?