İsrail Ordusu Lübnan'da Katliam Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Lübnan'da Katliam Yaptı

20.05.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'da bir evi hedef alarak 11 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki katlı bir evi hedef alarak, "topraklarını terk etmeyi reddeden" Lübnanlı aileden 11 kişiyi öldürdü.

İsrail ordusunun Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesinde dün akşam saatlerinde iki katlı bir evi hedef aldığı saldırının etkisi sabah saatlerinde daha net şekilde görüldü.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, iki katlı evin moloz yığınına dönüştüğü bölgede, çevredeki araçlar da kullanılmayacak hale geldi.

Hedef alınan yapının yerle bir olduğu saldırı sonrasında sivil savunma ekipleri ve bölge halkının çalışmalarının ardından enkaz altındakilere ulaşıldı.

Saldırının hedefi olan evde yaşayan Lübnanlı ailenin, topraklarını terk etmeme kararı 11 aile ferdinin hayatını kaybettiği trajedi ile sonuçlandı.

"İsrail ölüm makinesi"

Deyr Kanun en-Nehr Belediye Başkanı Ali Kusayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada saldırıya ve sonrasına ilişkin bilgi verdi.

Kusayr, dün akşam saatlerinde bir ailenin bulunduğu iki katlı bir evin, İsrail ordusu tarafından hava saldırısıyla hedef alındığını söyledi.

"Katliamda başka aileden ölenlerle birlikle hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e ulaştı." diyen Kusayr, 2 de yaralı olduğunu, yaralılardan birinin özel ihtiyaç sahibi bir kız çocuğu olduğunu söyledi.

Kusayr, "Bu durum İsrail ölüm makinesinin amacını gösteriyor." dedi.

Beldedeki başka bir yerde üç cansız bedenin daha hala enkaz altında olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Kusayr, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

"Beldelerini terk etmeyi reddettiler"

Belde sakinlerinden olan ve saldırılardan sağ kurtulan Hasan Hariri ise "Hedef alınan ev herhangi bir askeri olguyu barındırmıyordu. Aile, atalarından beri bu topraklara kök salmıştı ve tüm risklere rağmen beldelerini terk etmeyi reddediyordu." dedi.

Hariri, Lübnanlı ailenin evlerine ve topraklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını, ancak orada kalmak adına bir bedel ödediklerini dile getirdi.

"Hesap sorulmalı"

Saldırı mahallini inceleyen Emel Hareketi'nden milletvekili Ali Haris, bunun "insanlık suçu" olduğunu söyleyerek, İsrail'in hiçbir uluslararası sözleşme ve teamülü dikkate almadığını kaydetti.

Haris, yaşananların Arap Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) nezdinde hesap sorulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dünkü açıklamasında Deyr Kanun en-Nehr'e düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve son olarak 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 31 kişi daha artarak, 3 bin 73'e ulaştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Lübnan'da Katliam Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu Cami önünde başından vurulmuş halde ölü bulundu
ABD Senatosu, Trump’ın İran’a saldırılarını kısıtlayan “savaş yetkileri“ tasarısını kabul etti ABD Senatosu, Trump'ın İran'a saldırılarını kısıtlayan "savaş yetkileri" tasarısını kabul etti
Putin-Şi görüşmesi başladı Masada 40 anlaşma var Putin-Şi görüşmesi başladı! Masada 40 anlaşma var
Erdoğan’dan “Dünya Kupası’nda sürpriz yapabiliriz“ diyen Bakan Bak’a: Kazanacağız diyeceksin Erdoğan'dan "Dünya Kupası'nda sürpriz yapabiliriz" diyen Bakan Bak'a: Kazanacağız diyeceksin
Çin üniforması giydirdiler Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat Çin üniforması giydirdiler! Hint ordusundan dikkat çeken tatbikat
Çin’i sel vurdu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp Çin'i sel vurdu! 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kayıp

23:50
İstanbul’daki dev finalde 3 gol Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
İstanbul'daki dev finalde 3 gol! Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu
23:17
MHP’li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
MHP'li vekil Baki Ersoy, iki kulübün ismini verdi: Küme düşmeleri gerekiyor
23:12
Kılıçdaroğlu’na Özel’den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
Kılıçdaroğlu'na Özel'den yanıt geldi: Benim laflarım, sarayda mermer olana
22:17
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
21:22
Sürpriz telefon görüşmesi Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik
20:48
10 yıl önce öldürülen Ayşen’i boşandığı eşi öldürmüş
10 yıl önce öldürülen Ayşen'i boşandığı eşi öldürmüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:39:57. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Lübnan'da Katliam Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.