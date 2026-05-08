İsrail Ordusu Lübnan'da Saldırı Tehdidinde Bulundu

08.05.2026 09:58
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'daki 6 beldeye saldırı tehdidinde bulunarak göçe zorladı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 6 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Numeyriyye, Tayr Falsay, Halusiyye, Yukarı Halusiyye, Tora ve Marake beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan yaşadıkları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını istedi.

Adraee'nın saldırı tehdidinde bulunduğu beldelerin 5'i Lübnan'ın güneyinde İsrail işgali altındaki alanların dışında yer alırken, biri de Litani Nehri'nin kuzeyinde bulunuyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde daha önce de çok sayıda belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

