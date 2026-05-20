İsrail Ordusu Lübnan'da Saldırıda Yaralanmalar

20.05.2026 18:01
İsrail ordusu, Lübnan'da ateşkese rağmen İHA saldırısında bir komutan ve 2 asker yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir tugay komutanı ve 2 askerin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'ın güneyinde konuşlu İsrail askerlerine yönelik İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Ağır yaralanan İsrail askerinin, 401'inci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Meir Biderman olduğu belirtilen açıklamada, saldırıda bir yedek muharebe subayı ile yedek askerin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, ağır yaralanan Albay Biderman'ın yerine geçici atama yapıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi vermedi. Ancak Hizbullah bölgede sık sık fiber optik kamikaze İHA'larla İsrail askerini hedef alıyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

