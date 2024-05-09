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İsrail ordusu, Lübnan sınırında bir askerinin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyinde yürütülen operasyonda görev yapan Çavuş Haim Sabach'ın (20) hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada askerin ölümüne ilişkin detay verilmedi.

The Times of Israel'in haberinde dün, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzey bölgelerine yönelik farklı silahlarla gerçekleştirdiği saldırılarda 8 Ekim 2023'ten bu yana ölen toplam İsrail askeri sayının 13'e yükseldiği ifade edilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 288 Hizbullah mensubu, 60 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ölmüştü.