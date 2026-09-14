İsrail ordusu NAZA belgeseline karşı hukuki ve istihbari adım başlattı - Son Dakika
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İsrail ordusu NAZA belgeseline karşı hukuki ve istihbari adım başlattı

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İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA belgeselindeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak filmin üst düzey askeri yetkililere izletilmesini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" belgeselinde orduya yöneltilen suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, iddialara cevap verebilmek amacıyla belgeselin gösterim öncesinde üst düzey askeri yetkililere izletilmesini istedi.

Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, NAZA'nın henüz tam olarak gösterime girmediğini, fragmanda ise İsrail ordusuna yönelik asılsız suçlamaların yer aldığını öne sürdü.

İsrail'in 2 yıl boyunca süren saldırılar nedeniyle uluslararası mahkemelerde soykırımla yargılanmasına rağmen "İsrail ordusunun uluslararası hukuka uyduğunu" savunan Defrin, şu iddialarda bulundu:

"Ordu temsilcilerinin filmin tamamını izlemesine imkan tanınmasını talep ediyorum; böylece filmde gündeme getirilen iddiaların her birine esasa ilişkin bir yaklaşımla yanıt verebiliriz."

NAZA'ya karşı hukuki adımların atılması kararlaştırıldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir başkanlığında üst düzey askeri yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, belgeselin "ulusal güvenliği ve askerlerin emniyetini" tehdit ettiği öne sürülerek hem hukuki hem istihbari adımların eş zamanlı devreye sokulması kararlaştırıldı.

Askeri Başsavcılığa yasal süreç başlatma talimatı veren Zamir, NAZA belgeseline ordu içinden veri sızdırılıp sızdırılmadığına dair soruşturma açılmasına karar verdi.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar, dün İsrail ordusunun Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" belgeselinin Oscar ödüllü yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde, "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen "NAZA" filmi layık görülmüştü.

"NAZA" İsrail ordusunca "öngörülen sivil ölümleri" için kullanılan kısaltma

Filmin adı "NAZA", erkekler, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere "bir saldırıda ölmeleri öngörülen siviller için" İsrail ordusunca kullanılan kısaltmaya atıfta bulunuyor.

Belgeselde, katılımcıların güvenliği için farklı röportaj yöntemleri izlendi. Belgesel, 3 yıl boyunca Tel Aviv'deki çatılarda gizlice çekildi ve katılımcıların kimlikleri, sesleri ve görünüşleri dijital değişiklikler yapılarak gizlendi.

Katılımcılar, belgeselde İsrail ordusunun Gazze'de kullandığı "gizli sistem" ve gizli yöntemlere ilişkin detayları anlattı.

Yapımda yer alan kişiler, İsrail ordusunun saldırılarında kullanılan gözetleme sistemlerini ve uzak mesafeden bombalamayı ayrıntılı olarak anlattı.

Onlara göre, bu operasyonda yapay zeka kullanılarak potansiyel Hamas hedefleri tespit ediliyor ve çoğu zaman içinde ailelerin bulunduğu bilindiği halde evler bombalanıyor.

Belgeselde, Gazzelilerin sığınak olarak kullandığı yerleşim yerlerinin kasten yakılmasına ve gıda dağıtımı sırasında öldürülmesine doğrudan şahitlik eden İsrail ordusu mensupları da yer aldı.

NAZA'da konuşanlardan bir kısmının, gizli istihbarat biriminde çalışıp doğrudan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bağlı oldukları belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail ordusu NAZA belgeseline karşı hukuki ve istihbari adım başlattı - Son Dakika

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