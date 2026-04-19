İsrail Ordusu'ndan Filistinlilere Saldırı

İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın düzenleyerek 150 koyunu çaldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Mugayyir beldesinde Filistinlilere saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, sabah saatlerinde bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 150 koyunu çaldı ve bazı arazileri ateşe verdi. İsrail askerleri ise olayın hemen ardından söz konusu İsraillileri "korumak" bahanesiyle beldeye baskın yaptı.

Baskınının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grup, askerlerin koruması altında bölgeden çekilirken, İsrail askerleri ise Filistinlilere saldırdı.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi darbettiği ve beldenin çeşitli noktalarında göz yaşartıcı gaz kullandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.