İsrail Ordusu'ndan Filistinlilere Saldırı
İsrail Ordusu'ndan Filistinlilere Saldırı

19.04.2026 15:13
Mugayyir'de, İsrailliler 150 koyunu çaldı, ardından İsrail ordusu Filistinlilere saldırdı.

İsrail ordusu, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın düzenleyerek 150 koyunu çaldığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Mugayyir beldesinde Filistinlilere saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, sabah saatlerinde bir grup İsrailli, Ramallah'ın doğusundaki Mugayyir beldesine baskın düzenleyerek Filistinlilere ait 150 koyunu çaldı ve bazı arazileri ateşe verdi. İsrail askerleri ise olayın hemen ardından söz konusu İsraillileri "korumak" bahanesiyle beldeye baskın yaptı.

Baskınının ardından Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grup, askerlerin koruması altında bölgeden çekilirken, İsrail askerleri ise Filistinlilere saldırdı.

İsrail askerlerinin bir Filistinliyi darbettiği ve beldenin çeşitli noktalarında göz yaşartıcı gaz kullandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
