İsrail Ordusu'ndan Saldırılara Devam Açıklaması - Son Dakika
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İsrail Ordusu'ndan Saldırılara Devam Açıklaması

İsrail Ordusu\'ndan Saldırılara Devam Açıklaması
20.06.2026 21:40
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Netanyahu, Lübnan'daki saldırıları durdurma talimatı verdi ama işgal altındaki bölgelerdeki saldırılar sürecek.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurması için talimat aldığını ancak işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırıların ardından Netanyahu'dan "ateşkes" talimatı aldığını duyurdu.

Açıklamada, Netanyahu'dan gelen talimatın ardından "güvenli bölge" olarak isimlendirdiği işgal ettikleri alanlar dışında Lübnan'a saldırıların durdurulduğu kaydedildi.

İşgal altında tutulan bölgeler ile son iki gün boyunca ele geçirmeye çalıştıkları Nebatiye vilayetini gören Ali el-Tahir Tepesi'ne yönelik saldırı ve yıkımın devam edeceği vurgulanan açıklamada, Hizbullah'tan gelecek bir saldırıya şiddetle karşılık verileceği tehdidinde de bulunuldu.

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu'ndan Saldırılara Devam Açıklaması - Son Dakika

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