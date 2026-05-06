İsrail Ordusu Psikolojik Verileri Gizliyor

06.05.2026 15:13
İsrail ordusu, Gazze'deki askerlerin psikolojik rahatsızlık verilerini gizleyerek terhis sayılarını sakladı.

İsrail ordusunun, Gazze'deki saldırılara katılan askerlerdeki psikolojik yıkımı gizlemek için yasaları çiğneyerek verileri kararttığı ve binlerce askerin terhisini halktan sakladığı belirtildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana psikolojik nedenlerle ordudan ayrılmak zorunda kalan askerlerin sayısını öğrenmek istedi. Ancak İsrail ordusu, resmi bilgi edinme yasalarını bahane ederek bu verileri paylaşmayı sürekli erteledi.

Yasaya göre 30 gün ve özel durumlarda en fazla 120 gün içinde verilmesi gereken cevaplar aylar geçmesine rağmen verilmedi. Ordu içindeki bazı kaynaklar, sayıların "moral bozacak kadar yüksek" olması nedeniyle bilinçli bir karartma uygulandığını vurguluyor.

Orduda görev yapmış subaylar, gazeteye yaptıkları açıklamada, ordunun komutanlarını zor durumda bırakacak veya hedeflerine hizmet etmeyecek verileri paylaşmayı geciktirme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Ordunun İnsan Kaynakları Biriminden bir yedek subay, şunları söyledi:

"(Ordu) Verilerle ve yüzdelerle nasıl oynayacaklarını, orduyu kötü gösterecek bilgileri nasıl gizleyeceklerini çok iyi biliyorlar. Ordunun, askerlerin yaşadığı psikolojik sıkıntıların boyutunun kamuoyu tarafından bilinmesini istemediği çok açık. Bu yüzden bu meseleyi geçiştirip unutturmaya çalışıyorlar."

Ekim 2023-Ekim 2024 arasında 7 bin 241 asker ve subay psikolojik rahatsızlıktan terhis edildi

Gazze sınırındaki çatışmalara katılan pek çok asker, ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşadığını bildirdi ve çatışmaya geri dönemeyeceğini açıkça ifade etti.

Ordu, askerlerdeki ağır travmatik vakaları ifşa etmekten kaçınırken, benzer şekilde, intihar sayılarındaki artış da 2024 sonuna kadar resmi açıklamaların dışında tutuldu.

Temmuz 2025'te Haaretz'in ve ülkede faaliyet gösteren "Hatzlacha" isimli derneğin mahkemeye sunduğu dilekçe sonucu ordu, Gazze'ye saldırıların ilk yılında psikolojik nedenlerle terhis edilenlerin verilerini paylaşmayı kabul etti.

Bu verilere göre, Ekim 2023-Ekim 2024 arasında 7 bin 241 asker ve subay psikolojik rahatsızlık nedeniyle ordudan terhis edildi. İsrail ordusu bünyesindeki kaynaklar, psikolojik gerekçelerle söz konusu bir yıl içinde ordudan terhis edilenlere ilişkin verilerin, o tarihe kadar ulaşılan en yüksek rakam olduğuna dikkati çekti.

"Terhis edilenlere ilişkin sayılar gerçeğin altında" vurgusu

Öte yandan, muvazzaf hizmetteki binlerce asker, saldırılar sırasında yaşadıkları psikolojik sıkıntılar veya yoğun tükenmişlik hissi nedeniyle muharip görevlerden geri hizmete veya lojistik birimlere kaydırıldı.

Bazı subaylar psikolojik rahatsızlık nedeniyle ordudan terhis edilenlere ilişkin sayıların bile gerçeğin altında olduğunu vurguluyor.

İsrail ordusu ve emniyetindeki intiharlar son 15 yılın en yüksek seviyesinde

Haaretz gazetesinin 29 Nisan'daki haberine göre, 2010'da ordu ve emniyet mensupları arasında intihar edenlerin sayısı 28 iken, 2011'de bu sayı 21 olarak kayıtlara geçmişti.

Ekim 2023'ten önceki 10 yılda, ordudaki yıllık ortalama intihar sayısı 12 olarak kaydedilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılara başladığı Ekim 2023'ten sonra ise hem orduda hem de emniyet birimlerinde intihar vakaları artış göstermişti.

Polis ve askerler arasında 2024'te 21 ve 2025'te 22 olan intihar vakaları, son 15 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Gazetenin elde ettiği bilgilere göre, 2026'da 6'sı nisan ayında olmak üzere 12 asker ve polis intihar etmişti.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 72 bin 619 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

