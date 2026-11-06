İsrail ordusu Ramallah'ta zeytin hasadında 12'si yabancı 17 kişiyi gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Ramallah'ta zeytin hasadında 12'si yabancı 17 kişiyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Kefr Nime köyünde zeytin hasadında aralarında ikisi gazeteci, 12 yabancı aktivist ve 3 Filistinlinin bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar otobüsle bir üsse götürüldü, iki Filistinli çiftçi darbedildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde zeytin hasadı sırasında ikisi gazeteci, 12 yabancı aktivist ve 3 Filistinlinin bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ramallah kentindeki Kefr Nime köyündeki Reysan Dağı yakınlarındaki Es-Silm bölgesinde zeytin hasadına katılan yabancı aktivistler ve Filistinlilere İsrail ordusunun koruması altında saldırdı.

Saldırının ardından İsrail askerleri, Filistinli çiftçilere zeytin hasadında yardım eden aralarında ikisi gazeteci, 12 aktivist ve 3 Filistinlinin bulunduğu 17 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, gözaltına alınan kişileri bir otobüsle bölge yakınlarındaki bir üsse götürdü.

Gözaltına alınan Filistinlilerin Ramallah'taki sivil toplum kuruluşu Feza'nın koordinatörü Hala Ebu Garbiyye ile çiftçi Yakub Ataye ve Muhammed Ataye olduğu belirtildi.

İsrail askerleri iki çiftçiyi gözaltına almadan önce darbetti.

Aktivistler Filistinli çiftçileri desteklemek, topraklarına erişmelerine yardımcı olmak ve zeytin hasadı mevsiminde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korumak için çalışmalara katılıyor.

Feza Sivil Toplum Kuruluşundan yapılan açıklamada, 22 Ekim'de El-Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde birkaç aktivistin gözaltına alındığı ve ardından sınır dışı edildiğine işaret edilerek, Batı Şeria'da tarım ve dayanışma faaliyetlerine katılan uluslararası aktivistlerin hedef alınmasının tekrarlanan bir sorun olduğu belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılardan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ve mülklerine dönük İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında büyük bir artış yaşanıyor.

Filistin hükümetinin resmi verilerine göre, söz konusu tırmanışın başladığı dönemden Eylül 2026 sonuna kadar Batı Şeria'da 1220'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 13 bin 350'den fazla kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin 600 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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