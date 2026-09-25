İsrail ordusu Ramallah ve Bire'de çoğu geçiş noktasını kapattı, Filistinliler mahsur kaldı - Son Dakika
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İsrail ordusu Ramallah ve Bire'de çoğu geçiş noktasını kapattı, Filistinliler mahsur kaldı

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İsrail ordusu Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah ve Bire çevresindeki kontrol noktaları ile demir kapıların çoğunu dünden beri kapalı tutuyor. Evlerine ulaşmak için beldelerden geçen Filistinliler gece saatlerinden beri mahsur kaldı; bazıları araçlarında uyumak zorunda kaldı.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah ve Bire kenti ile çevresindeki beldelerde bulunan kontrol noktaların ve demir kapıların çoğunu dünden beri kapalı tutmayı sürdürüyor.

İsrail'in geçiş noktalarını kapalı tutması Filistinlilerin hareket özgürlüğünü engellerken, evlerine ulaşmak için çeşitli beldelerden geçmek zorunda kalan kişiler ise bulundukları beldelerde gece saatlerinden bu yana mahsur kaldı.

Ramallah ve Bire kenti ile çevresindeki çoğu geçiş noktasını kapatan İsrail ordusu yollara da askeri kontrol noktaları kurdu.

Bu arada Ramallah'ın kuzeyindeki Atara beldesi ile Ayn Sinya beldelerindeki geçiş noktaları da hala kapalı tutuluyor.

İsrail ordusu Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Yebrud-Silvad yolunda kurduğu askeri kontrol noktasında yaptığı aramalarla bölgeden geçmek zorunda kalanların hareket özgürlüğünü kısıtlamayı sürdürüyor.

Ramallah'ın doğusundaki Taybe beldesindeki demir kapıyı da kapatan İsrail ordusu, bölgenin batısındaki Ravabi şehrinin girişindeki kapıyı da kapalı tutması nedeniyle geçişlerde ciddi aksaklıklar yaşanıyor.

Öte yandan Kudüs'ün kuzeydoğusundaki Ceba askeri kontrol noktasını kapalı tutmaya devam eden İsrail ordusu, çok sayıda Filistinlinin aracıyla yolda kalmasına neden oldu.

Araçların uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle bazı Filistinliler araçlarında uyumak zorunda kaldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkılması, camilerin kundaklanması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri içeriyor.

Kaynak: AA
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