İsrail ordusu Şifa Hastanesi\'nden çekildi, büyük yıkım bıraktı

ÇEKİM TARİHİ: 1 Nisan 2024
1. Şifa Hastanesi'nden çeşitli görüntüler
Filistin güvenlik ve sağlık kaynakları, iki hafta süren askeri operasyonun ardından İsrail ordusunun Pazartesi günü geride onlarca ölü ve geniş çaplı bir yıkım bırakarak Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini aktardı.
Xinhua'ya konuşan güvenlik kaynakları hastane binalarının çoğunun yıkıldığını, yakıldığını ve İsrail ordusunun saldırısına uğradığını, bunun sonucunda da hastanenin hizmet dışı kaldığını belirtti.
"Eskiden ez-Zeytun mahallesinde yaşıyorduk ancak evimiz İsrail ordusu tarafından yıkıldı ve bizler de Şifa Hastanesi'ne kaçtık. İsrail ordusu burayı işgal ettiğinde oğlum hastane yerleşkesindeki arabada kalıyordu. Tankı görünce bize İsraillilerin içeri girdiğini haber verdi. İşgalin ardından askerler bize güvenlik nedeniyle pencerelere yaklaşmamamızı söyledi. Hastanedeki herkese merdivenlere gelmelerini söylediler. Su ve yiyecek olmaksızın üç gün boyunca merdivenlerde kaldık. Üç gün pek bir şey yiyip içemedik. Hareket bile edemedik. Askerler daha sonra yetişkin erkekleri hastaneden alıp götürdü."
İsrail ordusu, Hamas ve Filistin İslami Cihad örgütünün Şifa Hastanesi'ni İsrail'e karşı askeri operasyonlarında kullandığı bahanesiyle Gazze'deki en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne 18 Mart'ta ani ve büyük çaplı bir askeri operasyon başlatmıştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)
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