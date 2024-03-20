İsrail ordusu Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi, 90 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında şu ana kadar 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, alıkonulan 160 Filistinlinin de sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordu güçleri ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Şifa Hastanesi bölgesindeki operasyonlarının devam ettiği belirtildi.
Baskında şu ana kadar yaklaşık 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, ordu ve Şin-Bet'in hastane yerleşkesinde 300'den fazla kişiyi sorguladığı ifade edildi.
Ayrıca, alıkonulan 160 kişinin de daha fazla sorgulanmak üzere İsrail'e götürüldüğü kaydedildi.
Şifa Hastanesi'ne İsrail baskını
İsrail ordusu, 18 Mart sabahı Gazze kentinin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.
Gazze'deki hükümet, dün, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde 50 Filistinlinin öldürüldüğünü, 200'ünün de alıkonulduğunu duyurmuştu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.
Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.
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