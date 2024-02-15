İsrail ordusu son 24 saatte 12 askerin yaralandığını açıkladı - Son Dakika
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İsrail ordusu son 24 saatte 12 askerin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu son 24 saatte 12 askerin yaralandığını açıkladı

İsrail ordusu, son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 askerinin yaralandığını duyurdu. 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 2 bin 909'a yükseldi. Hastanelerde tedavisi süren subay ve askerlerin sayısı ise 3 bin 350 olarak kaydedildi. Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 570 asker öldürüldü.

15.02.2024 17:49
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İsrail ordusu, son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sitesinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 1361'i Gazze'deki karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 909'a yükseldi.

Hastanelerde tedavisi süren subay ve askerlerin sayısı ise 32'sinin durumu kritik olmak üzere 3 bin 350 olarak kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA

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