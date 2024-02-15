İsrail ordusu son 24 saatte 12 askerin yaralandığını açıkladı

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İsrail ordusu, son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun internet sitesinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Son 24 saatte 9'u Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 12 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

Buna göre 7 Ekim'den bu yana yaralanan İsrail askerlerinin sayısı 1361'i Gazze'deki karadan işgal sürecinde olmak üzere 2 bin 909'a yükseldi.

Hastanelerde tedavisi süren subay ve askerlerin sayısı ise 32'sinin durumu kritik olmak üzere 3 bin 350 olarak kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 233'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 570 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.