İsrail Ordusu Tarafından Alıkonulan Filistinli İşkence Gördüğünü Belirtti

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İsrail ordusunun 7 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 60 gün boyunca alıkoyduğu Filistinli Cemal el-Iseva, bu süre zarfında türlü işkencelere maruz kaldığını belirterek, "İsrail devletinde insanlık diye bir şey yok." dedi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlattığı kara saldırıları sırasında alıkoyduğu çok sayıda Filistinliden 61'ini dün serbest bıraktı.

Serbest bırakılan Filistinliler arasında bulunan Cemal el-Iseva, alıkonulduğu 60 gün boyunca yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentinin Hamed bölgesinden olduğunu belirten Iseva, "Orada bizlere yaptıkları işkenceyi bana sorma. Hiç kimse İsrail devletinde insanlık namına bir şey olduğunu söylemesin, onlarda insanlık diye bir şey yok." dedi.

İsrail askerlerinin, Gazze kentindeki Şifa Hastanesinde kendisini alıkoyduğunu aktaran Iseva, "Beni, bazı gençlerle birlikte bir kamyona bindirerek uzak bir bölgeye götürdüler. Daha sonra bizi nezarethaneye koydular." diye konuştu.

Iseva, "Bize sürekli işkence ettiler. Konuşmaya gücüm yok. Orası gençlerle doluydu, çok sayıda genci ailelerinden kopardılar, Allah onların salıverilmesini sağlasın." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin muamelesine ilişkin Iseva, "Yahudiler, bizleri koyunlar gibi sürükleyerek dövüyorlardı. Beni yerlerde sürükleyerek kıyafetlerimi çıkarıp çok fazla darp ettiler." şeklinde konuştu.

"Bu 60 gün çocuklarımın ömründen gitti"

Iseva, "Ramazan ayı geldiğinde 'İsrail devletinde az olsa insanlık olabilir' diye düşündük ancak onlarda insanlık diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Gördüğü işkence sonucu yaşadığı sağlık sorunlarına işaret eden Iseva, "Bu ayağım üzerinde duramıyorum, açık kalp ameliyatı oldum ve kalp kapakçıkları var bende. Bizleri mahvettiler, mahvettiler ve ne yapacağımı bilemiyorum. Orada 60 gün tutuldum, hayatımın en zor günleriydi. Her günün saatlerini ve dakikalarını sayıyorduk." diye konuştu.

İsrail askerlerinin kendisini bilmediği bir yer tuttuğunu belirten Iseva, "Bu 60 gün çocuklarımın ömründen gitti, kızlarımın ömründen feda edildi. Babamı 60 gün göremedim ve ailemden kimlerin hayatta kaldığını bilmiyordum." ifadelerini kullandı.

Filistinli adam, "Hastaneden çıkar çıkmaz üstüne bastığım toprakları öpeceğim, beni ondan mahrum ettiler. Elhamdülillah yeniden buluştuğum çocuklarımı ve ailemi iyi gördüm." şeklinde konuştu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni karadan işgale giriştiği 27 Ekim 2023'ten bu yana aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu. İsrail, alıkoyduğu Filistinlilerden bir kısmını serbest bıraksa da diğerlerinin akıbeti hala bilinmiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 622 Filistinli öldürüldü, 77 bin 867 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.