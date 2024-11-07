İsrail Ordusu Tulkerim'de Yıkım Yaptı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kenti ve Tulkerim Mülteci Kampı'ndan geride büyük yıkım bırakarak çekildi.

Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden itibaren Tulkerim kentinin yanı sıra Tulkerim Mülteci Kampı ve Nur eş-Şems Mülteci Kampı'na baskınlar başlattığını söyledi.

İsrail ordusunun söz konusu baskınlarını 16 saat sürdürdüğünü aktaran Selame, "İşgalci, her iki kamptan geride büyük bir yıkım bırakarak çekildi. İsrail güçleri, altyapıyı ve caddeleri tahrip ettiği gibi ev ve dükkanlara da zarar verdi." dedi.

İsrail ordusunun bu sabah Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarına düzenlediği baskınlarda 1 Filistinlinin öldürüldüğü, 4 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.