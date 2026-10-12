İsrail ordusu ve gaspçılar Batı Şeria'da çiftçilere 12 saatte 14 saldırı yaptı

Filistin Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonu, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, 12 saat içinde Filistinli çiftçilere, tarım arazilerine ve ürünlerine yönelik 14 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Komisyondan yapılan açıklamada, saldırıların 06.00-18.00 saatlerinde Ramallah, El-Bire, Selfit, Nablus ve El Halil vilayetlerinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıların 10'unu İsrailli gaspçıların, 3'ünü de İsrail ordusunun düzenlediği, bir saldırının ise iki tarafın ortak katılımıyla gerçekleştirildiği aktarıldı.

Saldırılarda zeytin toplayan Filistinlilerin hedef alındığı, Filistinlilerin kendi arazilerinden çıkarıldığı veya alıkonulduğu kaydedildi.

Filistinlilerin tarım ürünleri ve ekipmanlarının çalındığı, mülklere zarar verildiği ve ağaçların söküldüğü ifade edildi.

Ramallah ve El-Bire kentlerinde 8 saldırının kayda geçtiği, İsrail ordusunun, Turmusaya beldesinin Eş-Şune bölgesinde çiftçilerin arazilerine ulaşmasını engellediği belirtildi.

Zeytin topladığı sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan bir Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

İsrailli saldırganların, Burka, Kefr Malik ve Deyr Dibvan'a bağlı bölgelerde çiftçileri arazilerinden zorla çıkardığı, Deyr Dibvan'da bir çiftçinin aracına zarar verdiği aktarıldı.

Selfit vilayetinde kaydedilen 3 saldırıdan birinde, Yasuf köyündeki çiftçilerin arazilerinden çıkarıldığı, zeytinleri ve zeytin toplamak için kullandıkları bir makinenin çalındığı bildirildi.

Deyr Estiya beldesinin batısında ise İsrail ordusu ile İsrailli gaspçıların ortak saldırısında Filistinli çiftçilerin bölgeden çıkarıldığı, ürünlerinin ve tarım ekipmanlarının çalındığı kaydedildi.

Nablus'ta İsrail ordusunun, Lubben eş-Şarkiyye köyünün es-Sur bölgesinde sahipleri hasat yapamadan önce 200'den fazla zeytin ağacını söktüğü belirtildi.

İsrail askerleri ayrıca Asirat el-Kıbliyye beldesinin Vadi eş-Şami bölgesinde çiftçileri alıkoyarak zeytin toplamalarını engelledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, El Halil'in güneyindeki Masafer Yatta bölgesine bağlı Hirbet Akvavis'te zeytin toplayan En-Neamin ailesine saldırdığı, ailenin tarım ekipmanlarına el koymaya çalıştığı ve zeytin toplamalarını engellediği ifade edildi.

Filistinlilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesi, ürünlerin çalınması ve ağaçların sökülmesi gibi saldırıların çiftçileri gelecek hasat dönemlerinde de etkileyebilecek kayıplara uğrattığını ve geçim kaynaklarını tehdit ettiğini bildirdi.

Komisyondan daha önce yapılan açıklamaya göre, ekim ayının başından bu yana zeytin hasadıyla ilgili 136 saldırı kaydedildi. Bunların 92'sinde zeytin toplayan Filistinliler hedef alındı veya çiftçilerin arazilerine ulaşması engellendi. 44'ünde ise mahsulleri çalındı veya ağaçlarına zarar verildi.

Genellikle ekim ayının başında başlayıp kasım ayının sonuna kadar süren zeytin hasadı, binlerce Filistinli ailenin başlıca geçim kaynakları arasında yer alıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.