The Guardian gazetesi, İsrail ordusunun, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlileri yüz tanıma teknolojisiyle takip etmek amacıyla milyonlarca fotoğrafı ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un bulut sistemine yüklediğini tespit etti.

Gazetenin ulaştığı belgelere ve İsrail ordusundan kaynaklarla yaptığı görüşmelere dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının ilk aylarında Filistinlilere ait 3,5 milyon fotoğrafı Amazon'un bulut sistemine aktardı.

Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinlilere ait geniş bir fotoğraf arşivini elinde bulunduran İsrail ordusuna bağlı bir birim, 2024'ün başlarında Amazon'a, şirketin yapay zeka destekli görüntü analiz platformu "Rekognition"ı yüz tanıma amacıyla kullanmak istediğini bildirdi.

Fotoğraflar, İsrail ordusunun yazılım birimi bünyesinde faaliyet gösteren ve "Rolling Stone" olarak bilinen departman tarafından Amazon'un Tel Aviv yakınlarındaki veri merkezine yüklendi.

Kontrol noktalarında Filistinlilerin görüntüleri toplandı

İsrail ordusu, Gazze'yi hedef alan bombardımanlar nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin kontrol noktalarından geçişleri sırasında sistematik biçimde fotoğraflarını çekti.

Amazon'a yüklenen 3,5 milyon fotoğrafın hepsinin bu kontrol noktalarında çekilip çekilmediği kesin olarak bilinmezken, yüz tanıma çalışmalarına aşina bir askeri kaynak, toplanan görüntülerin çok büyük miktarda olması nedeniyle Amazon'un bulut altyapısından yararlanıldığını söyledi.

İsrail askerleri Amazon'un ofislerinde çalıştı

Haberde, 2024'ün başlarında bir grup İsrail askerinin, Tel Aviv'deki AWS ofislerinde çalıştığı bilgisine yer verildi.

Askerlerin, Gazze'de yürütülen yüz tanıma faaliyetlerini daha etkili hale getirmek amacıyla Amazon'un bulut altyapısından nasıl yararlanılabileceğini araştırdığı iddia edildi.