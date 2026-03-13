İsrail Ordusu Zerariyye Köprüsü'nü Hedef Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Zerariyye Köprüsü'nü Hedef Aldı

13.03.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah için stratejik öneme sahip Zerariyye Köprüsü'ne saldırı düzenleyecek.

TEL İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin üzerinde, ülkenin kuzeyi ile güneyi arasındaki geçişler için öneme sahip Zerariyye Köprüsü'nü hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, köprünün Hizbullah mensupları için önemli bir geçiş noktası olduğu ileri sürüldü.

Zerariyye Köprüsü'nü hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'ın kuzeyinden güneyine geçiş için bu köprüyü kullanarak saldırılar düzenlediği, köprünün bu nedenle hedef alındığını savundu.

Açıklamada saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki halkı zorla yerinden ederken bölgede işgali genişletecek bir saldırı için hazırlık yapıyor.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu Zerariyye Köprüsü'nü Hedef Aldı - Son Dakika

Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu

12:04
İsrail’in ’’Vuracağız’’ dediği Tahran’daki miting alanında patlama
İsrail'in ''Vuracağız'' dediği Tahran'daki miting alanında patlama
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:08:28. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu Zerariyye Köprüsü'nü Hedef Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.