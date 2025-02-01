İsrail Ordusuna Ateş Açıldı - Son Dakika
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İsrail Ordusuna Ateş Açıldı

İsrail ordusu, tampon bölgede silahlı grubun ateş açtığını ve karşılık verdiklerini duyurdu.

01.02.2025 04:16
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İsrail ordusu, silahlı bir grubun tampon bölgedeki İsrail güçlerine ateş açtığını ileri sürdü.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, silahlı 5 kişinin tampon bölgenin kuzeyinde konuşlu İsrail güçlerine ateş açtığı, İsrail güçlerinin de aynı şekilde karşılık verdiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda İsrail askerleri arasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberinde ise olayın "alışılmadık" olduğu belirtilerek, İsrail güçlerinin tampon bölgeye ve Suriye'nin güneyine yönelik kara saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez hedef alındığına işaret edildi.

Suriyeli yetkililerden İsrail ordusunun iddialarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de, 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı olarak İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusuna Ateş Açıldı - Son Dakika

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