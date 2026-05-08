İsrail Ordusuna Hizbullah'tan İHA Saldırısı

İsrail ordusu, işgal altında Lübnan'da bulunan Hizbullah saldırısında biri ağır 3 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gün içinde Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e insansız hava aracı fırlattığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıda biri ağır 2 askerin yaralandığını aktarılan açıklamada, Hizbullah'ın gün içinde işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde konuşlanmış İsrail askerlerini hedef alan bir başka İHA saldırısında ise bir askerin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'da işgalinin başlangıcından bu yana çok sayıda İsrail askeri İHA saldırıları sonucu yaralandı.

İsrail ordusundaki pek çok yetkili, ordunun Hizbullah'ın bu denli kapsamlı saldırı dronu kullanımına karşı hazırlıksız olduğunu kabul etti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 700 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah da ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.