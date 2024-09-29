İsrail Ordusuna Soruşturma Suçlaması

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İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, orduyu "7 Ekim 2023'teki başarısızlığa ilişkin soruşturmayı engellemekle" suçladı.

Englman, İsrail'de yayın yapan "Jerusalem Post" ve "Maariv" ile "Walla" haber sitesi tarafından Bank Leumi işbirliğiyle düzenlenen altyapı, enerji ve ulaştırma konferansına katıldı.

Denetim ofisinin, 7 Ekim'deki başarısızlıkların yanı sıra başka meselelerle de ilgilendiğini aktaran Englman, bunlardan birinin "350 kişinin öldüğü ve alıkonulduğu, kurtarma güçlerinin gelmediği Reim beldesindeki festivalin ruhsatlandırılması" olduğunu belirtti.

Englman, bu raporun bitmek üzere olduğunu, tamamlanması için ordudan üç kişiyle görüşmeleri gerektiğini, içlerinden birinin de ruhsat işlerinden sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nın, Kamu Denetçiliği Ofisinin ordu meselesine kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğine inandığını fakat Halevi'nın yanıldığını söyleyen Englman, ofisinin, Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot ve Ofakim'deki güvenlik sorumluluğunu da araştırdığını ve 7 Ekim'de ordunun orada olmadığını belirtti.

Englman, "Burada büyük bir başarısızlık var. Bir sene geçti fakat herhangi bir objektif dış taraf bu başarısızlıkları soruşturmaya başlamadı." dedi.

Englman, ocak ayının başında, Gazze'deki "savaşın" gidişatına ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırındaki yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırının öncesinde yaşananlara ilişkin en az 33 konunun soruşturmaya tabi tutulacağını açıklamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ise 25 Ocak'taki açıklamasında, Englman'ın, ordunun uygulamalarına ilişkin soruşturma açma planına karşı çıkmıştı.

İsrail Kamu Denetçiliği, mayıs ayının başlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisini ve orduyu, "7 Ekim başarısızlıklarına ilişkin soruşturmalarda işbirliği yapmamakla" suçlamıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ise "Gazze savaşı devam ederken ordunun denetlenemeyeceğini" belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 595 Filistinli öldü, 96 bin 251 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.