İsrail Ordusuna Soruşturma Suçlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusuna Soruşturma Suçlaması

Kamu Denetçisi, ordunun 7 Ekim başarısızlıklarını soruşturmayı engellediğini belirtti.

29.09.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Kamu Denetçisi Matanyahu Englman, orduyu "7 Ekim 2023'teki başarısızlığa ilişkin soruşturmayı engellemekle" suçladı.

Englman, İsrail'de yayın yapan "Jerusalem Post" ve "Maariv" ile "Walla" haber sitesi tarafından Bank Leumi işbirliğiyle düzenlenen altyapı, enerji ve ulaştırma konferansına katıldı.

Denetim ofisinin, 7 Ekim'deki başarısızlıkların yanı sıra başka meselelerle de ilgilendiğini aktaran Englman, bunlardan birinin "350 kişinin öldüğü ve alıkonulduğu, kurtarma güçlerinin gelmediği Reim beldesindeki festivalin ruhsatlandırılması" olduğunu belirtti.

Englman, bu raporun bitmek üzere olduğunu, tamamlanması için ordudan üç kişiyle görüşmeleri gerektiğini, içlerinden birinin de ruhsat işlerinden sorumlu olduğunu söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nın, Kamu Denetçiliği Ofisinin ordu meselesine kesinlikle müdahale etmemesi gerektiğine inandığını fakat Halevi'nın yanıldığını söyleyen Englman, ofisinin, Gazze Şeridi sınırında yer alan Sderot ve Ofakim'deki güvenlik sorumluluğunu da araştırdığını ve 7 Ekim'de ordunun orada olmadığını belirtti.

Englman, "Burada büyük bir başarısızlık var. Bir sene geçti fakat herhangi bir objektif dış taraf bu başarısızlıkları soruşturmaya başlamadı." dedi.

Englman, ocak ayının başında, Gazze'deki "savaşın" gidişatına ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'te Gazze sınırındaki yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırının öncesinde yaşananlara ilişkin en az 33 konunun soruşturmaya tabi tutulacağını açıklamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ise 25 Ocak'taki açıklamasında, Englman'ın, ordunun uygulamalarına ilişkin soruşturma açma planına karşı çıkmıştı.

İsrail Kamu Denetçiliği, mayıs ayının başlarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisini ve orduyu, "7 Ekim başarısızlıklarına ilişkin soruşturmalarda işbirliği yapmamakla" suçlamıştı. İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi ise "Gazze savaşı devam ederken ordunun denetlenemeyeceğini" belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 595 Filistinli öldü, 96 bin 251 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 346'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 713 askerinin öldüğünü, 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusuna Soruşturma Suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 04:06:35. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusuna Soruşturma Suçlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement