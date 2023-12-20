İsrail ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda bir asker daha öldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Givati Tugayı'na bağlı Astsubay Başçavuş Uriel Cohen'in (33) dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 134'ü Gazze'deki çatışmalarda olmak üzere 466'ya yükseldi.