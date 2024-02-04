 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerini kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerini kaybetti

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda 1 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Harel Tugayı'nın 924. İstihkam Taburu'ndan Şimon Yehoshua Asulin'in Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılarda öldürülen asker sayısı 562'ye yükseldi.

04.02.2024 07:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harel Tugayı'nın 924. İstihkam Taburu'ndan Şimon Yehoshua Asulin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldü.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562'ye yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Gazze, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerini kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 08:34:22. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerini kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement