İsrail Ordusu, Gazze Şeridi\'ndeki çatışmalarda 1 askerini kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Harel Tugayı'nın 924. İstihkam Taburu'ndan Şimon Yehoshua Asulin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldü.
Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562'ye yükseldiği ifade edildi.
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