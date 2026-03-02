İsrail Ordusundan Asker Kadim Mülteci Kampına Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Asker Kadim Mülteci Kampına Baskın

02.03.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Batı Şeria'daki Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Asker Kadim Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail ordusu, evlerde arama yaparak bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail ordusu Nablus'un doğusundaki Asker Kadim Mülteci Kampına sabah saatlerinde operasyon başlattı, bazı mahallelerde piyade birlikleri konuşlandırdı.

Kampta çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerleri, evlerde arama yaptı ve bazı Filistinlileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinlilerin sayısına ve nereye götürüldüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail askerleri kamptaki bazı evleri zorla tahliye edilerek askeri karargaha dönüştürdü.

İsrail güçleri, bölge sakinlerine baskının 3 gün devam edeceğini ifade etti.

Kamp içindeki harekete ciddi kısıtlamalar uygulayan İsrail ordusu, kampın giriş-çıkışlarını da kapattı.

İsrail ordusu, zaman zaman Batı Şeria'daki kent, belde ve mülteci kamplarına kapsamlı baskınlar ve saldırılar düzenliyor; daha sonra ardında yıkım, gözaltı, can kaybı ve yaralanma bırakarak bölgeden çekiliyor. İsrail saldırıları ve baskılarını ramazan ayında da devam ediyor.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Asker Kadim Mülteci Kampına Baskın - Son Dakika

Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

12:21
Paraşütle inen ABD askerini böyle karşıladı Gerçek çok başka çıktı
Paraşütle inen ABD askerini böyle karşıladı! Gerçek çok başka çıktı
11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:38:22. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Asker Kadim Mülteci Kampına Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.