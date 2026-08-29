İsrail Ordusundan Ateşkese Rağmen Saldırılar - Son Dakika
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İsrail Ordusundan Ateşkese Rağmen Saldırılar

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde ateşkese aykırı olarak evleri ateşe verip patlamalar gerçekleştiriyor.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki bazı beldelerde evleri ateşe verdiği ve patlamalar gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Beyt Yahun beldesinde sivil konutları ateşe verdi.

İsrail ordusunun ayrıca sabah saatlerinde aynı vilayette yer alan Ayta el-Cebel beldesinin dış kesimlerinde iki ayrı patlama gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi hedef almış ve işgal etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 4 bin 350 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 318 kişi yaralandı.

Lübnan hükümeti, saldırılar nedeniyle ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İsrail Ordusu, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Ateşkese Rağmen Saldırılar - Son Dakika

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