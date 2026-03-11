İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın

11.03.2026 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 6 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda gözaltı oldu.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada ekiplerinin, İsrail ordusunun Nablus'un Eski Şehir bölgesinde düzenlediği baskında yaralanan biri 14 yaşında 2 Filistinliye müdahale ettiğini aktardı.

Açıklamada, Tubas kentindeki Tammun beldesinde de İsrail güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 4 Filistinlinin yaralandığı, Kızılay ekipleri tarafından yaralılara olay yerinde müdahale edildiği belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar gerçekleştirdi.

İsrail askerleri Nablus kentinde dükkanlarda arama yaptı, ses bombası attı ve geri çekilmeden önce bölge sakinlerine saldırdı.

Nablus'un Duma ve Burka beldelerinde birçok bölgeye baskın düzenleyen İsrail güçleri, Duma beldesinde bir evi sorgu merkezine dönüştürdü.

İsrail ordusu ayrıca Tulkerim, El Halil kentinin Şuyuh beldesi, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalendiya Mülteci Kampı'na baskınlar düzenledi ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika

Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor
E-Nabız’a bomba özellik geldi Eczane eczane gezmek sona eriyor E-Nabız'a bomba özellik geldi! Eczane eczane gezmek sona eriyor
“Kürtler tetikçi değildir“ diyen Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt "Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı Yer: Rize! Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
Maçın hakemine ’’Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız’’ diyerek tepki gösterdi Maçın hakemine ''Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız'' diyerek tepki gösterdi
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

11:40
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
Vali yardımcısının yasak aşk skandalında detaylar ortaya çıktı
11:24
İlber Ortaylı’dan kötü haber Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
İlber Ortaylı'dan kötü haber! Fatih Altaylı sevenlerinden dua istedi
10:57
Malatya’ya kurulacak Partiot’lar geldi İşte ilk görüntüler
Malatya'ya kurulacak Partiot'lar geldi! İşte ilk görüntüler
10:38
Yine gergin başladı İBB davasının 3. gününde “el sallama“ krizi
Yine gergin başladı! İBB davasının 3. gününde "el sallama" krizi
10:12
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar Bakanlık affetmedi
3 kuruş için hayvanlara bunu yaptılar! Bakanlık affetmedi
10:11
İlk kez ortaya çıktı ABD’nin uykularını kaçıracak görüntü
İlk kez ortaya çıktı! ABD'nin uykularını kaçıracak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 12:06:01. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.