İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 33 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 33 Gözaltı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 33 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda 33 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskınlarda aralarında bir kadının da bulunduğu 33 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde yoğunlaştığı, Nablus, Kalkilya ve El Halil kentlerinden de gözaltına alınanlar olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu gözaltıların, İsrail'in Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlileri toplu şekilde hedef alma politikasının bir parçası olduğu ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, İnsan Hakları, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 33 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
DEM Parti’den ’Terörsüz Türkiye’ için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis’e sunulacak DEM Parti'den 'Terörsüz Türkiye' için çerçeve yasa sinyali: Hafta içi Meclis'e sunulacak
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi Ünlü piliç markasının firmasında ilaçlama faciası: 34 işçi zehirlendi

11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:56
Dünyanın en büyük bankası Türkiye’de küçülmeye gitti Şubelerini kapattı
Dünyanın en büyük bankası Türkiye'de küçülmeye gitti! Şubelerini kapattı
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 12:32:37. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 33 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.